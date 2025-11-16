Много напредналата възраст може неочаквано да предпази организма от рак, според учени от Станфордския университет в САЩ.

Експеримент, публикуван в Nature Aging (NA), разкри, че белодробните тумори се появяват почти три пъти по-рядко при стари мишки и растат значително по-бавно, отколкото при млади мишки, дори с идентични ракови мутации.

Изследователите чакали почти 2 години, докато животните достигнат крайна напреднала възраст, и след това въвели идентични генетични промени в белодробните клетки на всички тях. Оказало се, че туморите се появяват по-често при млади мишки, растат бързо и заемат големи участъци от тъкан, докато при старите мишки те са редки и остават малки.

Авторите смятат, че определени свързани с възрастта промени – в генната регулация, стабилността на ДНК и функцията на имунната система – могат, противно на очакванията, да забавят процеса на образуване на тумори. Генът PTEN се откроява по-специално: неговата инактивация драстично ускорява растежа на рака при млади животни, но има малък ефект върху прогресията на заболяването при стари животни.

Това проучване демонстрира за първи път, че напредналата възраст може не само да увеличи риска, но и, при определени условия, да потисне развитието на тумори. Разбирането на тези механизми би могло да промени подхода към създаването на модели на рак и да предложи нови терапевтични подходи.

По-рано беше съобщено, че лекарства, базирани на агонисти на GLP-1 рецептора, могат значително да подобрят процента на преживяемост на пациенти с рак на дебелото черво.

Редактор: Ивайла Митева