Внезапна промяна в позицията на Доналд Тръмп предизвика политическа буря във Вашингтон. Американският президент призова републиканците в Конгреса да подкрепят публикуването на документите, свързани с разследването на Джефри Епстийн. В публикация в собствената си социална мрежа Тръмп заяви, че нямало какво да крие и че не се притеснява от разсекретяването.

Призивът му идва, малко след като председателят на Камарата на представителите коментира, че публикуването на файловете би отхвърлило обвиненията за връзки между президента и Епстийн. В публичното пространство отдавна циркулират снимки на двамата, направени преди десетилетия. Тръмп обаче твърди, че отношенията им били прекратени много преди Епстийн да бъде обвинен.

Тръмп обяви, че иска досиетата „Епстийн“ да бъдат публикувани

Утре Камарата ще гласува т.нар. Закон за прозрачността на файловете на Епстийн – решение, което може да отвори досиета, пазени в тайна повече от 20 години. Дали ще бъдат публикувани документите, ще знаем много скоро. Президентът няма голям избор, тъй като администрацията му е положила сериозни усилия зад кулисите, за да спре процеса – опити, които вече изглеждат обречени.

Тръмп нарече скандала „измислица“ и „проблем на демократите“, въпреки че именно негови съветници убеждавали републикански депутати да не подкрепят петицията за гласуване. Това обаче се оказало невъзможно, тъй като въпросът е важен за републиканците, включително и за техните избиратели.

Политическите последици за Тръмп вече се усещат. Скандалът му коства подкрепата на един от най-ярките му съюзници – конгресменката Марджъри Тейлър Грийн, част от движението MAGA. Тя е сред четиримата републиканци, подписали петицията за публичност на досиетата. Разривът между двамата се задълбочава, като Тръмп дори я нарече „предател“.

Припомняме, че и Илон Мъск е намеквал за чувствителната тема, като преди време написа в пост (по-късно изтрит): „Време е да пуснем истинската бомба. Доналд Тръмп – в досиетата на Епстийн“.

Какво може да крият документите?

Според републиканец от Кентъки, говорил с адвокати на жертвите, файловете съдържат имената не само на Тръмп, а на голяма част от елита – политици, милиардери и филмови продуценти, които никога не са били разследвани, въпреки връзки с престъпленията на Епстийн. Някои от тези имена може да се простират назад с десетилетия – още от първия му арест преди 20 години.

Според информация на ABC News републиканка от Колорадо е била привикана в „ситуейшън руум“, за да бъде притисната да не подкрепя петицията за гласуване.

Очакването е голямо – утрешният вот може да реши дали обществеността ще види най-сетне съдържанието на файловете.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Цветина Петкова