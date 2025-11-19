11 души загинаха след нови удари на израелската армия (ЦАХАЛ) по цели на палестинската групировка "Хамас" в Ивицата Газа. Това заяви агенцията за гражданска защита на Газа пред АФП. Агенцията съобщи, че шестима са загинали в град Газа, а петима в южния район Хан Юнис.

104 жертви на нови израелски удари по Ивицата Газа

От ЦАХАЛ съобщиха, че ударите са предприети, след като бойци на "Хамас" са открили огън по район, в който действали израелски войски.

Джей Ди Ванс: Примирието в Газа се запазва въпреки сблъсъците

„Това действие представлява нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Няма ранени военнослужещи. В отговор ЦАХАЛ започна да поразява терористични цели на "Хамас" в цялата Ивица Газа“, се казва в изявление на армията.

Редактор: Дарина Методиева