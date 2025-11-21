Италианските лозя вече имат нов помощник - малкият робот Фраски, който в момента преминава тестове в страната. Създаден да промени изцяло лозарството, той е оборудван с камера, сензори и роботизирана ръка, с които може да наблюдава състоянието на всяко грозде, да обработва растенията и дори да бере реколтата. Така роботът помага на лозарите да се справят с липсата на работна ръка и да полагат по-прецизна грижа за насажденията през целия сезон.

Фраски разполага с роботизирана ръка и интегрирана камера, които му позволяват прецизно да картографира средата около себе си и да открива препятствия. Дизайнът му е гъвкав и дава възможност за персонализиране и адаптиране към различни задачи според нуждите на производителите.

Италианци създадоха робот лозар, който се грижи сам за гроздето

Според Мануел, един от експертите по проекта, роботът предлага нови възможности за прецизен контрол.

"Чрез Фраски можем да следим развитието и растежа на отделните гроздове, но също така да извършваме различни действия в конкретни сектори".

Той обясни, че машината е създадена да решава проблем, който далеч надхвърля самото прибиране на реколтата. Все по-трудно се намират квалифицирани хора, които да извършват множеството дейности по поддръжка на лозята през цялата година, което е сериозно предизвикателство за собствениците на големи масиви.

"С подобно решение даваме на лозарите инструмент, който може да ги съпровожда през всички етапи на работа и така им позволява да извършват множество задачи едновременно", допълва Мануел.

В крайна сметка, основната цел на робота е да отговори на две от най-големите предизвикателства пред съвременното селско стопанство – липсата на работна ръка и нуждата от по-висока ефективност.

Редактор: Мария Барабашка