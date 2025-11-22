„Подиатрията е специфичен дял от медицината, който се занимава с диагностика, лечение и превенция на проблемите, свързани с глезенно-ходилния комплекс“, обяснява д-р Кристиян Стойчев в студиото на „Пулс“.

Макар у нас повечето случаи да попадат първо при ортопеди, подиатърът е човекът, който изследва и лекува всички патологии на ходилото, често без нужда от медикаментозна терапия.

История на спасението: От болка до прероден живот

Точно такава промяна преживява театралният режисьор, драматург и писател Йордан Славейков – човек, който изминава по 10 км дневно и намира свое вдъхновение в дългите разходки. Болка в ходилата обаче променя живота му изцяло.

Плоскостъпие: Решение на проблема с болките в ходилата

Първите симптоми се появяват преди години. Болката се засилва с времето, а това лято става нетърпима. След серия от прегледи, инжекции и противовъзпалителни лекарства, които временно облекчават, но връщат болката по-силно, Славейков попада при д-р Стойчев.

Диагнозата е плантарен фасцит и хипервисок свод – състояние, което често се пропуска или бърка. Вместо медикаменти или инжекции, подиатърът предписва прост, но изключително точен терапевтичен план: серия от упражнения, масаж с лъжица и крем, кинезитерапевтични лепенки и ортопедични стелки. След три дни болката значително намалява, а след седмица пациентът отново ходи без ограничение.

„Чувствам се прероден човек. Върна ми се старият начин на живот“, казва Славейков. „Искам да му кажа: докторе, спасихте ми здравето“, допълва той.

Той призовава хората да не се самолекуват и да търсят добър специалист, вместо бързи решения от интернет.

Обувките – невидимият фактор

Според д-р Стойчев голяма част от проблемите се дължат на неправилни обувки. „Заложете на удобството пред суетата. Тесните обувки и високите токове могат да доведат до сериозни деформации“, обяснява той.

Хипервисокият свод – генетично състояние, за което се говори много по-малко от плоскостъпието – крие дори повече рискове. От неправилното натоварване се развиват вторични проблеми като халукс валгус, пръст-чукче и плантарен фасцит.

Какво да наблюдават родителите?

Една от най-честите причини за детски прегледи е прохождането на пръсти. „Всеки ден, в който детето ходи на пръсти, проблемът се затвърждава. Не трябва да се изчаква“, предупреждава специалистът.

Друг важен момент е разликата между плоскостъпие и т.нар. пронация – нормална фаза, през която преминават до 95% от децата. Ако след 6–7-годишна възраст не се коригира, това е сигнал за преглед.

Модерна диагностика без болка

Прегледът при подиатър е напълно безболезнен. Традиционните рентгенови методи вече са заменени от 3D скенери и сензорни пътеки, които предоставят точна карта на стъпването и натоварването на ходилото.

„Това помага да обясним на пациента какво се случва и да назначим най-точната терапия“, допълва д-р Стойчев.