Единият от простреляните членове на американската Национална гвардия във Вашингтон е починал, обяви президентът Тръмп. 20-годишната Сара Бексторм е издъхнала от раните си в болница. Другият пострадал - 24-годишен мъж, се бори за живота си.

Полицията е арестувала нападателя - 29-годишен от Афганистан, който е работил с ЦРУ в родината си. Той е пристигнал в Америка по специална програма, която помага на афганистанци, рискували живота си в помощ на американската армия, да имигрират в страната.

Нападателят е прекосил цялата страна, за да извърши нападението в столицата. Той живеел в щата Вашингтон, който е на тихоокеанското крайбрежие. Мотивите му остават неясни.

