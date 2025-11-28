-
Расте броят на жертвите на мощния пожар в жилищни блокове в Хонконг
-
Полски самолет излезе от писта за рулиране на летището във Вилнюс
-
36 жертви при пожар в многоетажен жилищен комплекс в Хонконг (ВИДЕО)
-
Катастрофата със загинало семейство край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя
-
Мъж пострада при пожар в автосервиз в Димитровград
-
Родители и дете загинаха при тежка катастрофа край Пловдив
Другият пострадал - 24-годишен мъж, се бори за живота си
Единият от простреляните членове на американската Национална гвардия във Вашингтон е починал, обяви президентът Тръмп. 20-годишната Сара Бексторм е издъхнала от раните си в болница. Другият пострадал - 24-годишен мъж, се бори за живота си.
Администрацията на Тръмп нареди преразглеждане на издадени зелени карти за граждани от 19 рискови държави
Полицията е арестувала нападателя - 29-годишен от Афганистан, който е работил с ЦРУ в родината си. Той е пристигнал в Америка по специална програма, която помага на афганистанци, рискували живота си в помощ на американската армия, да имигрират в страната.
Войниците от Националната гвардия, простреляни до Белия дом, са в критично състояние. Има задържан
Нападателят е прекосил цялата страна, за да извърши нападението в столицата. Той живеел в щата Вашингтон, който е на тихоокеанското крайбрежие. Мотивите му остават неясни.Редактор: Станимира Шикова
