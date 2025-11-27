Администрацията на Доналд Тръмп ще преразгледа всички издадени зелени карти на граждани от 19 държави, определени като „предмет на безпокойство“. Това съобщи директорът на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) Джо Едлоу.

At the direction of @POTUS, I have directed a full scale, rigorous reexamination of every Green Card for every alien from every country of concern. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 27, 2025

„По разпореждане на президента съм наредил цялостно, строго преразглеждане на всяка зелена карта, издадена на всеки чужденец от всяка страна, определена като рискова“, написа Едлоу в публикация в платформата X.

Войниците от Националната гвардия, простреляни до Белия дом, са в критично състояние. Има задържан

На запитване от CNN за повече подробности – включително кои са държавите, попадащи в тази категория – USCIS посочи 19-те страни, изброени в президентска прокламация от юни.

В списъка попадат: Афганистан, Бирма, Чад, Република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Иран, Либия, Сомалия, Судан, Йемен, Бурунди, Куба, Лаос, Сиера Леоне, Того, Туркменистан и Венецуела.

Само часове след стрелбата срещу двама членове на Националната гвардия във Вашингтон, окръг Колумбия, Доналд Тръмп посочи инцидента като аргумент за още по-строги мерки в областта на имиграцията.

Министерството на вътрешната сигурност (DHS) заяви пред CNN, че преразглежда всички случаи на предоставено убежище, одобрени по време на администрацията на Джо Байдън.

Заподозреният в стрелбата е влязъл в САЩ през 2021 г. по програмата „Operation Allies Welcome“ след оказана помощ на американските сили в Афганистан. Убежище му е предоставено едва през април тази година. Американски служител съобщи пред CNN, че преди участието му в американските операции, както и преди идването му в САЩ, той е преминал всички проверки без установени нарушения.

Редактор: Дарина Методиева