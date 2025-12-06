Снимка: БГНЕС
Какви изследвания и процедури могат да се наложат при травма
Какво покрива НЗОК и какво доплаща пациентът при ортопедичен проблем? По темата говори гл. експерт Румен Минчев от Здравната каса в София област м „Пулс” по NOVA NEWS.
♦ Високоспециализираните изследвания като КТ, ЯМР могат да бъдат издадени от лекар специалист.
♦ ОПЛ може да издаде направление за регенография.
♦ Други изследвания, които се извършват при нужда, са сцинтиграфия и ултразвук.Те не се заплащат от здравноосигурени лица. В болнично лечение са част от клинична пътека. В извънболнично лечение – може да се изисква допълнително заплащане за контрастното вещество.
Какво трябва да знаем, ако ни предстои влизане в болница
♦ Болничен лист с максимална продължителност 14 дни се издава от ОПЛ или от травматолог.
♦ Ортезата – временна шина – се покрива от НЗОК само за лица с ТЕЛК. Във всички други случаи пациентът заплаща шината.
♦ Поставяне на гипсова имобилизация в условия на болнична помощ е включена в цената на клиничната пътека или съответната амбулаторна процедура.
Твоите здравни права: На какви безплатни профилактични прегледи и изследвания имаме право
♦ Как се случва процесът на хоспитализация? Преценката е изцяло на лекуващия лекар – ОПЛ, ортопед – травматолог, дежурен екип на „Спешна помощ” или дежурен лекар в спешната структура на болницата, към която лицето се е самонасочило.
При нужда от операция – какво се заплаща? Пациентът трябва да заплати, ако желае да избере екип или лекар, който да извърши операцията. Сумата е регламентирана – избор на екип – до 900 лв., избор на лекар – до 500 лв.
Твоите здравни права: Кой може да осигури медицинска помощ по време на почивка
♦ Смяна на тазобедрена или колянна става, ако е планувана, се извършва по клинична пътека. При планова хоспитализация се издава направление от личен лекар. Документът е валиден в рамките на 30 календарни дни.
♦ За операция на тазобедрена става НЗОК поема операцията, но самият имплант се доплаща от пациента. Сумата е различна.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
