Какво покрива НЗОК и какво доплаща пациентът при ортопедичен проблем? По темата говори гл. експерт Румен Минчев от Здравната каса в София област м „Пулс” по NOVA NEWS.

♦ Високоспециализираните изследвания като КТ, ЯМР могат да бъдат издадени от лекар специалист.

♦ ОПЛ може да издаде направление за регенография.

♦ Други изследвания, които се извършват при нужда, са сцинтиграфия и ултразвук.Те не се заплащат от здравноосигурени лица. В болнично лечение са част от клинична пътека. В извънболнично лечение – може да се изисква допълнително заплащане за контрастното вещество.

Какво трябва да знаем, ако ни предстои влизане в болница

♦ Болничен лист с максимална продължителност 14 дни се издава от ОПЛ или от травматолог.

♦ Ортезата – временна шина – се покрива от НЗОК само за лица с ТЕЛК. Във всички други случаи пациентът заплаща шината.

♦ Поставяне на гипсова имобилизация в условия на болнична помощ е включена в цената на клиничната пътека или съответната амбулаторна процедура.

Твоите здравни права: На какви безплатни профилактични прегледи и изследвания имаме право

♦ Как се случва процесът на хоспитализация? Преценката е изцяло на лекуващия лекар – ОПЛ, ортопед – травматолог, дежурен екип на „Спешна помощ” или дежурен лекар в спешната структура на болницата, към която лицето се е самонасочило.

При нужда от операция – какво се заплаща? Пациентът трябва да заплати, ако желае да избере екип или лекар, който да извърши операцията. Сумата е регламентирана – избор на екип – до 900 лв., избор на лекар – до 500 лв.

Твоите здравни права: Кой може да осигури медицинска помощ по време на почивка

♦ Смяна на тазобедрена или колянна става, ако е планувана, се извършва по клинична пътека. При планова хоспитализация се издава направление от личен лекар. Документът е валиден в рамките на 30 календарни дни.

♦ За операция на тазобедрена става НЗОК поема операцията, но самият имплант се доплаща от пациента. Сумата е различна.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова