Консумацията на два плода киви на ден осигурява на кожата необходимото количество витамин С, за да е млада и еластична. Това показва проучване на учени от Нова Зеландия, цитирано от електронното издание "Юрикалърт".

Производството на колаген и регенерирането на кожата са пряко свързани с количеството витамин С, което човешкото тяло получава в резултат на консумацията на плодове, е констатацията на изследователи от Медицинския факултет на Университета на Отаго. Резултати са публикувани в специализираното издание Journal of Investigative Dermatology.

Проведено с 12 здрави възрастни в Нова Зеландия и Германия, проучването показва, че повишаването на нивата на витамин С в кръвта, чрез консумацията на два плода киви, увеличава количеството му в кожата, стимулира обновяването и регенерацията на външния й слой.

Водещият автор на проучването проф. Маргрийт Висърс каза, че връзката между кожата и приема на витамин С е „убедителна“.

„Бяхме изненадани от тясната корелация между нивата на витамин С в кръвта и тези в кожата – тя беше много по-изразена, отколкото във всеки друг орган, който сме изследвали“, каза тя. „Ние сме първите, които доказахме, че витамин С в кръвообращението прониква във всички слоеве на кожата и подобрява функциите й. Много се гордея с моя екип и съм развълнувана от това, което ни показват данните“, отбеляза проф. Висърс.

Според нея резултатите сочат, че красотата наистина идва отвътре, подпомагайки функцията на кожата отвътре навън, като доставя витамин С до кожата по начина, по който природата го е предвидила – чрез кръвообращението.

„Знаем, че витамин С е необходим за производството на колаген. Този факт стои зад добавянето му в много формули на кремове за кожа. Витамин С обаче е силно разтворим във вода и се абсорбира слабо през външната кожна бариера. Нашето проучване показва, че кожата абсорбира изключително добре витамин С от кръвообращението. Абсорбирането във външния епидермален слой на кожата изглежда, че е с приоритет“, отбеляза изследователката.

В хода на проучването участниците трябвало да консумират по два плода киви дневно – еквивалент на 250 милиграма витамин С, в продължение на осем седмици. Проби от кожата са взети преди и след консумацията на плода.

За проучването специалистите са използвали сорт жълто киви заради доказаното високо съдържание на витамин С. Според тях и други храни, богати на витамина, особено пресни плодове и зеленчуци като цитруси, ягоди, чушки и броколи, биха имали подобен благоприятен ефект.

„Предполагаме, че увеличаването на приема на витамин С в храната ще доведе до ефективното му усвояване във всички части на кожата“, допълни проф. Висърс.

