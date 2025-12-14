В Съединените щати вече се състояха първите прожекции на независим уестърн, режисиран от две българки. Филмът „Eastern Western“ беше показан в Лос Анджелис и Чикаго, а предстои и премиера в Ню Йорк. Лентата постепенно започва разпространение в избрани киносалони в различни щати, включително в мрежата на AMC. През март филмът беше представен и на „София Филм Фест“.

„Eastern Western“ разказва емигрантска история както в кадър, така и извън него. Сюжетът проследява съдбата на овдовял мъж от Босна, който заедно със сина си емигрира в щата Монтана, и сблъсъка между американския Запад и балканската чувствителност. Режисьори са сестрите Марина и Биляна Грозданови – българки, израснали в САЩ, с опит в документалното кино и сред малкото жени, които работят в жанра уестърн.

Филмът не е замислен като политически, но носи такова послание, тъй като показва ролята на имигрантите в изграждането на Америка – тема, рядко засягана в класическия уестърн. Историята е вдъхновена от реалния живот на актьора Игор Галяшевич, който изпълнява главната роля. Семейството му емигрира в САЩ след войната в бивша Югославия през 90-те години. Във филма той се опитва да пресъздаде усещането за културния и емоционалния шок, който преживяват имигрантите в напълно нов свят.

„Eastern Western“ е заснет по изцяло независим начин, без традиционен сценарий и с минимален екип. Снимките са реализирани през зимата в Монтана, което според авторите е създало автентична атмосфера и е превърнало процеса в едно от най-ценните им преживявания. Филмът предлага по-мек и нетрадиционен прочит на уестърна, като включва характерни за жанра елементи – каубои, индианци и оръжия, но представени през призмата на човешката история и личния опит.

Марина и Биляна Грозданови напускат България през 90-те години заедно със семейството си и израстват между различни култури – в Австралия и Канада, преди да се установят окончателно в Съединените щати. Проектът започва със собствени средства, а по-късно получава подкрепа от щата Монтана и частни инвеститори. Двете признават, че за независимото кино е трудно да достигне до киносалоните, тъй като повечето нискобюджетни продукции директно се насочват към стрийминг платформи. В този контекст разпространението на „Eastern Western“ в киносалони е значим успех.

В следващите си проекти сестрите планират да снимат и в България, като разкажат историята на родителите си и на промените в страната през 80-те години. Те остават ангажирани и с обществените процеси в България, като открито заявяват позиция срещу корупцията.

