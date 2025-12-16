Окръжният съд в Ловеч гледа мерките за неотклонение на част от задържаните за участие в организирана престъпна група за наркоразпространение, подкупи и палеж. Това се случва при закрити врата.

Сред арестуваните при акцията на дирекция „Вътрешна сигурност“ и ГДБОП, проведена в петък, са Росен Кръстев - Стъкларя, директорът на столичното Пето РУ Пламен Максимов и още двама служители на МВР, които вече са с повдигнати обвинения.

Наркотици, палежи и подкупи: 7 обвиняеми, сред тях и полицаи от 5 РУ, след мащабна акция в Ловеч и София

Още в понеделник вечер бе дадено началото на заседанието в съда, но едва преди обед днес започна по същество разглеждането. След Стъкларя - сочен за лидер на задържаните за търговия с дрога, в съдебната зала се очаква да влезе Максимов, както и още трима от задържаните полицаи.