Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Сред арестуваните е директорът на столичното Пето РУ
Окръжният съд в Ловеч гледа мерките за неотклонение на част от задържаните за участие в организирана престъпна група за наркоразпространение, подкупи и палеж. Това се случва при закрити врата.
Сред арестуваните при акцията на дирекция „Вътрешна сигурност“ и ГДБОП, проведена в петък, са Росен Кръстев - Стъкларя, директорът на столичното Пето РУ Пламен Максимов и още двама служители на МВР, които вече са с повдигнати обвинения.
Още в понеделник вечер бе дадено началото на заседанието в съда, но едва преди обед днес започна по същество разглеждането. След Стъкларя - сочен за лидер на задържаните за търговия с дрога, в съдебната зала се очаква да влезе Максимов, както и още трима от задържаните полицаи.
Седем души - с обвинения след акцията, при която задържаха шефа на Пето районно управление
