Снимка: Стоян Нешев, NOVA
-
След стрелбата: Плажът "Бонди" отново е отворен
-
Петима задържани и един обявен за издирване за отвличане на мъж в София
-
Нова имотна измама: Уязвими хора остават без дом срещу фиктивнo прехвърлени коли?
-
Десетки автомобили осъмнаха с нарязани гуми в столичния квартал "Мотописта”
-
Родители след скандала с директора на 138-о училище: Назначаването му беше съмнително
-
Любомир Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди около 1-2 месеца
Операцията е проведена от СДВР
Трима души са задържани при спецакция на СДВР непосредствено след сделка за фалшиво евро. По първоначална информация у арестуваните са намерени около 10 000 евро.
„От СДВР разкрихме сделка с фалшиви евробанкноти с номинал 100 евро. Задържаните трима души са известни на МВР за различни престъпления. Те са на 37, 49 и 55 години”, заяви началникът на сектор "Икономическа полиция" към СДВР Илчо Благоев.
Обвиняемите остават в ареста за 24 часа. Разследването по случая продължава.
Благоев апелира всички граждани, когато обменят парични знаци, да използват само лицензирани за това места – change бюра и банки.
Снимка: Стоян Нешев, NOVA
Снимка: Стоян Нешев, NOVA
Последвайте ни