Продължават проверките на Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите във връзка с въвеждането на еврото. През днешния ден за необосновано покачване на цените ще се следи в зимните ни курорти.

От началото на кампанията са извършени 800 проверки. Образувани са 70 преписки, по които са издадени 27 наказателни постановления. Глобите по тях достигат общо 135 000 лева.

Голяма част от проверките са след сигнали от граждани, които само за пет дни са около 400. В момента на фокус са търговията на дребно с хранителни стоки, козметичните услуги, платените паркинги, преводите, фитнес залите и езиковите курсове.

