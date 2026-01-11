Зимата често носи със себе си не само студено време, но и първите неразположения – сухо гърло, умора и отслабен имунитет. В търсене на по-естествени решения, все повече хора се обръщат към домашно приготвени рецепти с натурални съставки.

Здравният консултант и любител кулинар Катина Симеонова показва как у дома могат лесно да се приготвят бонбони за подсилване на имунитета и подобряване на общото здраве през зимния период. Рецептата включва лимон, джинджифил, мед, канела и захар.

Защо хващаме грип по-лесно, ако носът ни е студен

„Лимонът е свеж и съдържа витамин C, джинджифилът подпомага кръвообращението, медът подобрява вкуса и има благоприятен ефект върху гърлото, а канелата е антиоксидант и помага за регулиране на кръвната захар“, обясни Катина. По думите ѝ бонбоните не са диетични, но са направени от подбрани съставки и с истински аромати.

Идеята за рецептата се ражда от личен опит. Катина споделя, че прекарва голяма част от времето си у дома и се отоплява с климатик, което през зимата води до изсушаване на гърлото. След експерименти с различни съставки тя открива, че тези бонбони помагат за овлажняване на лигавицата и подобряват усещането в гърлото.

Приготвянето е бързо и лесно – джинджифилът се настъргва и изцежда, лимонът се изстисква, а всички съставки се смесват и загряват на котлона до получаване на подходяща консистенция. След оформяне и охлаждане бонбоните са готови за консумация.

„Това е лесен и бърз начин всеки да се погрижи за себе си през зимата“, казва Катина. А резултатът – ароматни и вкусни бонбони, които не само изглеждат добре, но и носят усещане за комфорт в студените дни.

Повече гледайте във видеото.