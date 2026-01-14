Грипната епидемия обхваща страната все повече. От четвъртък сутрин във Варна влизат в сила противоепидемични мерки , които ще останат в сила до 20 януари включително. Общата регистрирана в областта заболеваемост е 239,38 на 10 000 души население. Въпреки епидемията, ситуацията в града остава спокойна, а учениците преминаха безпроблемно към дистанционно обучение. Новата заповед предвижда и преустановяване на всички извънкласни и спортни дейности.

Важна стъпка в борбата с вирусите бе направена именно във Варна, където главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев официално откри първата държавна PCR лаборатория в града. Тя се намира в сградата на РЗИ-Варна.

Сезонът на вирусите: Пикът наближава, какви са другите потенциални опасности?

Здравните власти следят ситуацията в още няколко региона, сред които Бургас, Силистра и София-област. Доц. Ангел Кунчев предупреди, че се очаква до две седмици и други области да обявят епидемия, тъй като броят на болните расте динамично. Към рисковите зони с висока заболеваемост се добавят Добрич, Силистра, Ямбол, Хасково, Перник и София-област. София-град на този етап е сред най-малко засегнатите от вируса.

В Бургаска област се очаква грипна епидемия да бъде обявена в понеделник. Заболеваемостта там е 189.5 на 10 000 души. 88 са хоспитализираните от началото на годината, 13 от които - с грип, съобщиха за NOVA от РЗИ.

Лекарите предупреждават, че макар децата до 14 години да са най-уязвими, грипът не подминава и възрастните. Вече има случаи на пациенти, при които заболяването протича без ясни симптоми, но рентгеновите снимки показват развит остър бронхит.

Специалистите описват настоящата клинична картина с рязко начало, силна отпадналост, висока температура, главоболие и болки в мускулите и ставите. Според лекарите, в съчетание с пред епидемичната обстановка, в 99% от случаите тези симптоми сочат именно към грип тип А.

„Вълната тръгва около 10 дни по-рано заради генетична промяна в структурата на грипа. Най-уязвимата група са децата на възраст от 0 до 14 години. Имахме лек недостиг на тестове за грип, но сега нещата се нормализираха”, обясни в ефира на „Здравей, България” Петко Желязков, председател на Сдружението на семейните лекари в областта.

Мерките при епидемия са добре познати - онлайн обучение за учениците, градините и яслите работят при засилен медицински контрол, спират се свижданията в болниците и плановите операции, детските имунизации и консултации, както и профилактичните прегледи. Носенето на маски е силно препоръчително на закрити места с много хора, в градския транспорт и в лечебните заведения.