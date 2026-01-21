От 22 януари област Бургас влиза в грипна епидемия. Тя ще продължи до 30 януари включително, а за този период учениците преминават на дистанционна форма на обучение.

Прекратяват се всякакви извънкласни форми на обучение, а в детските градини ще се приемат само здрави деца, които ще преминават пред медицински филтър. По данни на здравните власти най-тежко боледуват децата на възраст 0-4 години, а най-много са болните във възрастовата група 5-14 г.



До обявяването на грипна епидемия в Бургаско се стигна, след като нивото на заболели стана 249,4 на 10 хиляди души, при норма от 236. По данни на РЗИ "извън строя" заради заболяване са близо 17% от учениците в областта, а болните учители са около 3 на сто, което е една от причините да се премине към обучение от разстояние в електронна среда.

В СУ „Константин Преславски” в Бургас учат 1100 ученици. Директорът на училището Мартин Илиев каза, че около 20% от тези, които са в прогимназиален, и около 1/3 от броя на учениците в начален етап, са болни. Малко по-нисък е процентът на болните учениците от 8 до 12 клас.

Има и болни преподаватели. Здравите им колегите вече са готови за работа от разстояние. Тествали са платформите, а вече имат и механизъм за контрол на вниманието на децата. По време на урока се дават текстове и така ученик, който не внимава или не е в онлайн платформата, не може да реагира, обясни Веселин Желязков, преподавател по Информационни технологии в училището.

Дистанционно обучение ще се приложи в 134 училища на територията на област Бургас. Началникът на РУО-Бургас Валентина Камалиева обясни, че причината да се премине към онлайн обучение е да се облекчи процесът на успешно приключване на първия срок за всеки ученик.

Родители на първокласници за пръв път ще се сблъскат с този начин на преподаване. Сред тях е Кристина Петрова, която беше категорична, че ще се справят.



Директори на училища търсят вариант да не прекъсват обучението заради болни колеги. Мартин Илиев обясни, че е създадена организация отсъстващите учители да бъдат заместени или от други техни колеги, или от студенти.

Специални мерки има и в детските градини. От началото на седмицата се прилага филтър от медицинския персонал. Директорът на ДГ „Златното ключе” Ирена Михайлова обясни, че се следи за повишена температура, кашлица и други симптоми на грипа. Също така не се допускат външни лица, а групите не се смесват.