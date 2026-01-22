Световната здравна организация ще включи преработените месни продукти, като колбаси, кренвирши и бекон, в списъка на потенциалните канцерогени. Причината са натрупани научни данни, които свързват редовната им консумация с повишен риск от рак на дебелото черво. Темата коментира в ефира на „Твоя ден“ д-р Енджи Касабие.

„50 грама сухо месо повишават риска от карцином на дебелото черво с около 18%. Проблемът не е в месото, а в добавените консерванти и нитрати, както и в термичната обработка, които могат директно да увредят ДНК-то“, поясни тя.

Диетологът напомни, че преработените меса попадат в първа група канцерогени, редом до алкохола, тютюнопушенето и замърсения въздух. На въпрос дали всяка консумация е вредна д-р Касабие подчерта, че колкото по-рядко се приемат такива храни, толкова по-добре. „Не бих казала, че има допустимо количество. Веднъж на 10 дни не е проблем, но при сегашния начин на живот – със стреса и натрупаните рискови фактори – 18% увеличение е много. А когато тези продукти се ядат всеки ден, рискът става сериозен“, твърди тя.

По думите ѝ дългосрочната консумация на преработени меса не засяга само дебелото черво, а и всички органи. Д-р Касабие препоръча да консумираме повече домашно приготвени ястия, пълноценни протеини и естествени мазнини в умерени количества.

