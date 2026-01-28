Полицията във Варна издирва 31-годишен мъж, заподозрян за убийство. От Областната дирекция на МВР съобщават на страницата си във Facebook, че мъжът се казва Диян Иванов. Той е от село Брестак, Варненска област. Висок е около 170 сантиметра, слаб, със светли очи.

По информация от източници на NOVA жертвата е жена на 23 години. Престъплението е извършено на 25 януари в дома на убитата в Брестак. Имотът се води собственост на майка ѝ.

От полицията апелират гражданите, които видят Иванов или имат информация за местонахождението му, да се обадят на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.