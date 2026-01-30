„Треската чикунгуня не е толкова невинна. Някои случаи са смъртоносни. Едно време този тип инфекции бяха нещо екзотично и въобще не сме си представяли, че може да ги има в България”. Това каза началникът на Клиниката по инфекциозни болести в УМБАЛ „Софиямед” проф. Георги Попов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Проф. Попов даде информация за състоянието на пациента с първия доказан случай на чикунгуня у нас . „Болният сега е добре. Излекуван е дефинитивно и навярно няма да има последствия. Консултирахме го със значителен брой специалисти, защото този тип инфекция може да отключи някое дремещо заболяване”, каза той. „Това, че е зима, е много добре, защото ако този болен беше дошъл през лятото, възможността да бъде източник на заразата можеше да е огромна”, добави още лекарят.

Първият случай на чикунгуня у нас поставя въпроса за готовността срещу екзотични вируси

Проф. Попов коментира и грипната епидемия. „Вълната на грипа в София беше около Нова година и не беше толкова сериозна. Данните на РЗИ-София говорят не за увеличаване, а за намаляване на броя на заболелите от грип”, заяви специалистът.

Редактор: Ивета Костадинова