Анита Вачкова и Детелин Асенов, обвинени за това, че снимали и разпространявали видеоклипове с убийства на животни, остават за постоянно в ареста. Районният съд в Свищов им наложи най-тежката мярка „задържане под стража“.

Обвиняемите сами поискали най-тежката мярка, с оглед на създалото се обществено недоволство. Детелин Асенов пожела да не излиза от ареста. Служебният му защитник заяви, че това е адекватна мярка, а Асенов не я оспорва. Пред съда той посочи, че е в основата за снимане на ритуални убийства на животни и пое цялата вина. На влизане в залата 53-годишният мъж отбеляза, че е спрял да прави такива клипове преди 3 години, а човекът, който му е помогнал да се осъзнае, е от Горна Оряховица и се казва Ивелин Михайлов.

Мерките не са окончателни, но адвокатите на двамата заявиха, че няма да ги обжалват. Заседанията на свищовските магистрати бяха закрити, поради чувствителното съдържание на доказателствата по делото. Дейността на Детелин и Анита е продължила 10 години - до 2023 година.

„Каза, че съжалява за деянието си, разбира последиците и не би могла да понесе общественият натиск, ако е на свобода”, посочи адвокатът на Вачкова – Мариета Кръстева.

„Предстои дълго разследване, свързано с европейски заповеди. Има информация от Федерална република Германия за клиентите, които са поръчвали тези клипове”, посочи служебният адвокат на Асенов - Венцислав Фоти.

От 2013 г. досега двамата умъртвили 82 животни, твърди обвинението. Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове.

