Продължава разследването по случая „Петрохан“. Предстои да станат ясни резултатите от аутопсията на телата, открити в кемпер край връх Околчица. Водещата версия към този момент е убийство с последвало самоубийство.

От полицията и прокуратурата разпространиха записи от охранителни камери, които са запечатали последните часове на мъжете в хижата край "Петрохан", както и началото на опожаряването им.

Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо

На тези кадри се вижда моментът, в който трима души - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче, напускат района. Дни по-късно те бяха открити мъртви във Врачанско.

Редактор: Ралица Атанасова