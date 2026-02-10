-
Експерти: Липсата на комуникация от страна на институциите е задълбочила трагедията по случая „Петрохан“
-
Убийство или самоубийство при "Петрохан" и Околчица: В общността на НАКЗТ се коментирало, че смъртта е изход
-
След бруталното нападение с нож във Варна: Нападателят е задържан, няма данни за психично разтройство
-
Съучастничката на Джефри Епстийн отказа да отговаря на въпроси по време на разпит
-
Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо
-
Тихомир Безлов: Тримата рейнджъри са се самоубили край "Петрохан"
Водеща версия към момента е убийство и последвало самоубийство
Продължава разследването по случая „Петрохан“. Предстои да станат ясни резултатите от аутопсията на телата, открити в кемпер край връх Околчица. Водещата версия към този момент е убийство с последвало самоубийство.
От полицията и прокуратурата разпространиха записи от охранителни камери, които са запечатали последните часове на мъжете в хижата край "Петрохан", както и началото на опожаряването им.
Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо
На тези кадри се вижда моментът, в който трима души - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче, напускат района. Дни по-късно те бяха открити мъртви във Врачанско.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни