СДВР с акция срещу наркоразпространението, проведена в четвъртък. Открити са близо 4 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин, научи NOVA. В операцията са участвали отряд "Кобра" и специализирани полицейски сили.

В четвъртък на входа на София е спряна автомобил, в които е открита близо 1.5 килограма трева. Шофьорът е на 30 г., без криминални регистрации, следен е от полицията.

На друг адрес - в гр. Сливница, в бивш хотел, е задържан 30-годишен мъж. Там са открити още близо килограм марихуана, както и 2 оранжерии за производство и разпространение.

На трети адрес край Драгоман освен трева са открити и 3 пакета с бяло прахообразно вещество, което на полеви тест теагира на кокаин. Задържан е още един 30-годишен мъж.

Групата е действала на територията на София-град, София област и Пловдив. У тях са открити и близо 9000 евро.