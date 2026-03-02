Няколко американски изтребителя се разбиха близо до военновъздушната база на САЩ "Али Ал Салем" в Кувейт, съобщава CNN. На видео, чиято геолокация е потвърдена от медията, се вижда как една от машините бива обхваната от пламъци, завърта се във въздуха и пада.

CNN reports a fighter jet crashed over Kuwait near a United States air base, according to video geolocated by CNN Monday. The video shows a jet on fire and falling in a tailspin out of the sky.#Iran #USA #Israel #Kuwait pic.twitter.com/9vHMLZMhnl — Ahmed Rasheed (@Ahmed_Rasheed_R) March 2, 2026

Екипажите на изтребителите успели да катапултират навреме и няма жертви, потвърдиха от Министерството на отбраната на Кувейт. "Пилотите са откарани в болница за прегледи. Състоянието им е стабилно", подчертаха кувейтските власти.

САЩ изпратиха изтребители в Близкия изток

Двумоторният изтребител, заснет на видеото, съответства на модел F-15E или F/A-18, показва анализът на кадрите, направен от CNN. Кувейт също разполага с изтребители F/A-18. По-късно от Министерството на отбраната на страната потвърдиха, че става дума за американски бойни машини.

Местни медии посочват, че вероятната причина за инцидента е "приятелски огън". Официалните власти все още не са коментирали, но посочиха, че работят съвместно с американските си съюзници за изясняване на обстоятелствата, пише "Би Би Си".

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Станимира Шикова