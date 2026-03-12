Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей призова Ормузкият проток да остане затворен. Той каза, че Техеран води политика на „приятелство“ със съседните държави, но ги призовава да закрият американските бази, които, по думите му, Иран ще продължи да атакува. Това беше първото му обръщение, откакто пое поста.

Ескалация на напрежението в Ормузкия проток: Иран заплаши да блокира доставките на петрол

В изявлението, прочетено по иранската държавна телевизия, той призова народа към единство. "Иран няма да се въздържи от отмъщение за мъчениците си", посочи той.

Лидерът обърна внимание на случая в Минаб, където американски удар близо до училище уби 168 души, включително около 110 деца. Иран твърди, че учебното заведение е било ударено от американска ракета, но САЩ отричат отговорност, докато провеждат разследване .

Моджтаба Хаменей беше избран за нов лидер на Иран, след като баща му Али Хаменей беше убит при удари САЩ и Израел на 28 февруари.

Редактор: Дарина Методиева