Осъдиха на 8 г. затвор жена от София за имотна измама. Присъдата е на първа инстанция.

След поредицата от тежки загуби 83-годишната Анна Лозанова остава напълно сама.

„Мъжът ми, синът ми, брат ми, много хора починаха покрай мен. Аз се разболях и не знам какво правя понякога. Изпаднах в стрес, в много тежко състояние“, разказва Анна.

Възрастната жена имала два големи апартамента в кварталите „Света Троица“ и „Люлин“. Останала обаче и без тях. А наскоро разбрала, че от нейно име са изтеглени десетки кредити. До всичко това се е стигнало, след като семейство от квартал „Факултета“ обещали да се грижат за нея.

Анна Лозанова и Ани Тодорова се запознали покрай сина на възрастната жена, преди той да почине. „Обещаваха, че ще ме гледат. Даваха по малко храна и така“, разказва Анна Лозанова.

„Тя каза, че е сама, няма никого. По принцип ние помагаме на бедни хора, пазаруваме им", казва осъдената Ани Тодорова.

Тя и съпругът ѝ Мариян Тодоров живеят в квартал „Факултета“. 35-годишната Ани не работи и се води пенсионер по болест. Мъжът ѝ Мариян Тодоров е герой от друго разследване на NOVA за присвоен апартамент в идеалния център на София. По документи има охранителна фирма „Секюрити скорпионите“ ЕООД.

За това, че Анна Лозанова е останала без близки, Мариян Тодоров и съпругата му Ани Тодорова разбират след смъртта на сина ѝ. Започнали да я посещават в единия от апартаментите ѝ в „Люлин“, а после започнали да я водят в дома им в квартал „Факултета“. Възрастната жена твърди, че ѝ взимали почти цялата пенсия всеки месец. Оставали ѝ средства за входните такси.

Ани Тодорова обаче отрича да е взимала пенсията на възрастната жена.

Приятелка на пенсионерката се съмнява, че когато Анна е водена във „Факултета“, са ѝ слагали нещо в чая. „Беше в „Пирогов“, защото е била на гости при тях и ѝ станало лошо, но преспала там. Каза, че пила чай. Неприятна история. Няма никаква реална помощ от тези хора - живее изключително бедно, носи мъжки обувки, които са ѝ големи и ѝ хлопат“, разказва съседка на Анна Лозанова от „Св. Троица“.

След като постепенно спечелили доверието ѝ, Ани и Мариян завели Анна Лозанова при нотариус. Казали ѝ, че трябва да подпише документи, с които да им стане гарант по кредит.

„Аз не съм давала генерално пълномощно. Те ми казаха: „Подпиши едно пълномощно за някакви дребни работи". Не са ми обяснили, че могат да ми продадат апартамента“, казва Анна Лозанова.

„От нейните разкази са я завели при нотариус, който, изслушвайки страните по сделката, отказва да подпише нов нотариален акт. Но те отиват при друг и пробват“, разказва съседтака Диляна Илиева.

С подписа пенсионерката изгубила и двете си жилища. Апартаментът ѝ в „Света Троица“ бил 93 квадрата, а този в „Люлин“ – около 90.

„Става въпрос за схема, при която се изграждат доверителни отношения в началото, възползвайки се от здравословното състояние на пострадалата, която е в напреднала възраст, с множество заболявания, включително сърдечно-съдови", обясни Николай Николаев, говорител на СРП. Според държавното обвинение възрастната жена не е знаела какво подписва.

По документи Анна е получила само 20 000 лв. за двата ѝ апартамента, които стрували стотици хиляди евро. Пенсионерката и адвокатът ѝ обаче твърдят, че не е взела и стотинка.

„Тя пари за тези апартаменти не е получавала. По-скоро тя е давала пари на лицата, на които е прехвърлила апартаментите", обясни Самир Фалхут, адвокат на Анна Лозанова. „Не са я гонили от апартамента в „Люлин“, но са я изгонили от апартамента в „Света Троица“ по брутален начин. После са ѝ казали да не ходи там, защото апартаментът ѝ в „Люлин“ също ще ѝ бъде взет. Това са били думите“, казва още адвокатът.

Осъдената Ани Тодорова отрича обвиненията и казва, че е дала парите на възрастната жена.

Анна Лозанова вече няма имот на нейно име. Ще остане в жилището в „Люлин“ само ако спечели гражданското дело.

Наскоро Анна разбрала, че от нейно име са били изтеглени десетки кредити.

„Тя ми се обади и ми каза, че вече и пенсия няма, защото не ѝ я дават от пощата. Пуснах едно писмо до НОИ, направих проверка. Теглени са кредити на нейно име", каза адвокатът ѝ.

Ани Тодорова, която се правела на загрижена, а вместо това е присвоила жилищата на възрастната жена, е осъдена в началото на годината на 8 години затвор при първоначално строг режим. Присъдата е на първа инстанция. Пусната е под парична гаранция. На 28 януари мярката ѝ е изменена в парична гаранция от 250 евро. Така Ани Тодорова остава задържана за 10 дни.

Тя и съпругът ѝ Мариян, по прякор Скорпиона, водели и други хора в дома си във „Факултета“. Така успели да съдействат за отнемането на жилището и на Венелин Лазаров. То се намира в идеалния център на София – на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. Мъжът живеел сам и имал проблем с алкохола. Изпратили му жена, която се правела на влюбена в него, а всъщност се оказала проститутка. С нейна помощ го завели при нотариус и продали апартамента му. Той твърди, че не са му дали никакви пари от продажбата.

По случая с отнетия апартамент на Венелин Лазаров тече разследване. „По отношение на това досъдебно производство са извършени множество действия, разпитани са свидетели. Към настоящия момент се изчаква заключението на съдебно-графическа експертиза относно титулярите на саморъчен текст и подпис“, обясни Николай Николаев.