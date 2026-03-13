Министерството на отбраната на Турция съобщи, че балистична ракета, изстреляна от Иран, е била свалена в турското въздушно пространство от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Това е третият подобен случай за малко повече от седмица, предаде АФП.

„Балистична ракета, изстреляна от Иран, и навлязла във въздушното пространство на Турция, беше неутрализирана от средства на системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие“, се казва в изявление на министерството.

Редактор: Станимира Шикова