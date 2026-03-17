Реквизити от емблематични хитови филми като „Хари Потър“, „Хобит“ и „Индиана Джоунс“ ще бъдат предложени на търг в Париж на 3 април.

В аукциона ще участват общо 260 предмета от 130 филма и телевизионни предавания. Сред тях са магическите пръчки на Рон Уизли и Волдемор до протезите крака на Билбо Бегинс и изкуствени бръмбари от "Индиана Джоунс".

Реквизити от култови филми - на търг за милиони долари

Надсловът на търга е "Холивуд в Париж". Това е първият път, когато оригинални реквизити от холивудски филми се продават на търг във Фрънция, заяви аукционерът Фабиен Марибо. Общата прогнозна стойност на предметите е около 300 000 евро.

LA VARITA DE VOLDEMORT Y LOS PIES DEL HOBBIT ENTRE LOS OBJETOS CINEMATOGRÁFICOS QUE SE SUBASTARÁN EN PARÍS



🎬 Cientos de objetos originales de películas icónicas fueron anunciados para una subasta en París, incluyendo utilería de "Harry Potter", "El Hobbit" e "Indiana Jones".… — CANAL 26 (@canal26noticias) March 13, 2026

Очаква се пръчката на Рон Уизли да достигне цена от поне 30 000 евро, а тази на Волдемор – поне 20 000 евро. Сред останалите артикули е и реквизитна страница от филма "Списъкът на Шиндлер".