Как ще протече предизборната кампания и очкават ли ни изненади? Темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха комуникационните експерти Бояна Бозаджиева, Георги Куртев и Нидал Алгафари.

"Все още е рано да кажем дали тази кампания ще е различна. Но със сигурност ще бъде напрегната. Имаме два нови политически субекта на хоризонта - проектът на Румен Радев и движението „Сияние“, което вече се появява в няколко социологически проучвания", коментира Бозаджиева.

По думите ѝ "като че ли вече си научихме урока да гледаме какво има „под чертата“ за влизане в парламента". "Партиите показват мобилизация, но е рано за категорични изводи", подчерта тя.

Според Нидал Афгафари трябва да се обърне внимание и на темата с купуването на гласове. "Ние не купуваме гласове в буквалния смисъл. Купува се изборът на хората. Това е съществената разлика", обясни той.

"Истинското влияние става по съвсем различен начин - чрез договорки, зависимости, икономически интереси. Купуването и продаването на гласове става в затворени стаи, в ресторанти, на срещи. Някой с бизнес и служители казва: „Ако ми помогнете за обществена поръчка или влияние на местно ниво, моите хора ще гласуват, както трябва“, подчерта той.

Георги Куртев обясни, че ако има желание, има и начин да се пресекат подобни практики. "Въпросът е дали администрацията, включително служебното правителство, ще работи така, както трябва, за честността на изборите. Едно от нещата, които вероятно ще видим в тази кампания, е желанието на партиите да дискредитират самия изборен процес, за да намалят активността", изтъкна той. И подчерта, че при висока активност резултатите се пренареждат. "Освен това, колкото повече хора гласуват, толкова по-малко значение имат купеният и корпоративният вот", заяви Куртев.

