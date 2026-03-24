Във вторник, точно в полунощ, изтича крайният срок, в който българите в чужбина могат да подадат заявление за участие в предстоящия парламентарен вот. След обобщаване броя на желаещите, до 28 март Централна избирателна комисия ще определи колко секции ще бъдат разкрити извън страната.

Решението ще бъде взето по предложение на Министерството на външните работи и съобразено с възможностите на дипломатическите и консулските представителства зад граница.

Припомняме, че според последните промени в Избирателен кодекс, приети от 51-ото Народно събрание, броят на секциите извън дипломатическите мисии в държави извън Европейския съюз ще бъде ограничен до максимум 20.

Съгласно приетата хронограма на ЦИК днес е и последният ден, в който Районните избирателни комисии трябва да определят съставите на секционните избирателни комисии.

