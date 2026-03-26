Министерството на образованието и науката е подало сигнал до полицията и прокуратурата заради съмнения за незаконна политическа агитация в училище в Угърчин. Това съобщи служебният министър Сергей Игнатов на посещение във ВМУ във Варна.

Игнатов подчерта, че политическата дейност в училищата е строго забранена по закон, а МОН вече е разпоредило на директорите, учителите и администрацията да следят стриктно за подобни нарушения. „Случаят е абсолютно недопустим“, заяви той и уточни, че учителката, за която е подаден сигнал, ще бъде освободена от длъжност. Към момента няма други подобни сигнали в страната, но при постъпване на такива ще се реагира незабавно, информира кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

МОН: Има сигнал за предизборна агитация в ловешко училище

Министърът увери, че няма опасност университетите да останат без финансиране, но подчерта, че разпределението на средства зависи от приемането на държавен бюджет. „Работим с наличните ресурси“, посочи той и допълни, че стабилната политическа среда е ключова за нормалното функциониране на системата.

