Централната избирателна комисия определи държавите, в които ще бъдат разкрити избирателни секции извън страната, както и техния брой. Съгласно хронограмата за вота на 19 април, днес беше крайният срок за вземане на решението, след като Министерството на външните работи се произнесе със становище.

Зад граница ще се гласува в 493 секции, разположени в 55 държави, потвърдиха от ЦИК за NOVA.

По предложение на посолството ни във Великобритания, извън дипломатическите представителства ще бъдат образувани 12 секции извън Лондон и 8 в квартали на британската столица.

Как ще изглежда изборната бюлетина на 19 април (ВИДЕО)

В САЩ секциите извън дипломатическите представителства ще бъдат разпределени по следния начин: 6 в окръга на генералното консулство в Чикаго, 4 - в този в Ню Йорк и по пет секции в окръзите на Лос Анджелис и Вашингтон.

По отношение на Турция са представени мотивирани предложения за 20 секции извън дипломатически представителства и общо 7 секции в четирите мисии. Мотивите на това в Анкара, на Генералните консулства в Одрин и Истанбул, както и на Консулската канцелария в Бурса изрично сочат, че след измененията в Изборния кодекс вече не е възможно да бъдат запазени всички места от предходни избори. За това е извършено териториално концентриране към районите с най-голяма българска общност и най-висока предходна натовареност. За част от отпадналите или необхванати места са посочени и допълнителни съображения, включително близост до други секции, липса на достатъчно заявления или липса на подадени адресни предложения.

Няма да бъдат разкривани секции в държавите в Близкия изток - Израел, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ, Саудитска Арабия, поради наличие на висок риск за живота и сигурността на гражданите. В същото писмо се излагат мотиви и се изразява мнение за нецелесъобразност за откриване на избирателни секции в държавите Етиопия, Ирак, Ливан, Нигерия, Сирия, Палестина, КНДР, Пакистан, Индия, Иран, Монголия, Виетнам, Индонезия, Афганистан, Украйна, Руска федерация (консулството в Санкт Петербург), Казахстан, Узбекистан, Ватикана, Мексико, Куба. Предвид горното ЦИК няма да определи места за гласуване извън страната в тези държави.

Тъй като ръководителите на дипломатическите и консулските представителства не бяха предложили разкриване на секции в почетните консулства във Великобритания, САЩ и Турция, ЦИК изпрати официално запитване до работна група „Избори“ към МВнР с искане за разяснение.

Достъпно е електронното заявление за гласуващите извън страната

В началото на годината парламентът прие промени в Изборния кодекс, с които ограничи до 20 броя секциите извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз.

След брифинга на Комисията в четвъртък стана ясно, че са подадени общо 60 904 заявления за гласуване в чужбина от 67 държави. Дипломатическите и консулските представителства следва да организират образуването на секциите и изготвянето на избирателните списъци. До 31 март секциите трябва да бъдат официално разкрити.

Всички секции, разкрити в чужбина, вижте тук: