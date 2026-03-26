Централната избирателна комисия представи образците на хартиената и електронната бюлетина за гласуване на предстоящите избори за Народно събрание на 19 април.

Подготовката за предстоящия вот върви по график, заяви заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева. Тя подчерта, че всички дейности се изпълняват в срок, съгласно изборния календар.

Хартиената бюлетина остава без промяна. Избирателят трябва да отбележи знак „Х“ или „V“ със синя химикалка в квадратчето на избраната партия или коалиция. Само след това, по желание, може да се посочи и преференция за конкретен кандидат.

Най-важното условие е избирателят първо да отбележи своя вот в квадратчето с номера на партия или коалиция. „Ако се отбележи само преференция, бюлетината ще бъде недействителна“, подчерта Матева. Тя напомни още, че бюлетината трябва да бъде откъсната от кочана в присъствието на избирателя. Секционната комисия няма право да подготвя предварително откъснати бюлетини.

Списъците с кандидатите ще бъдат поставени в изборното помещение, за да могат гражданите да се ориентират предварително преди гласуване.

Достъпно е електронното заявление за гласуващите извън страната

Бюлетината за гласуване извън страната е аналогична, но без преференции – там се гласува само за партии и коалиции.

Машинното гласуване също остава без промяна. Избирателят поставя карта в устройството, след което се зарежда електронната бюлетина, разпределена на една или две страници според броя на участниците. Първо се избира партия или коалиция, след което се активира възможността за преференция. След натискане на бутона „Преглед“ избирателят може да провери и при нужда да коригира избора си.

След потвърждение машината отпечатва разписка, която се преглежда, сгъва и се подпечатва от секционната комисия, след което се пуска в урната. От ЦИК подчертават, че спазването на тези стъпки гарантира валидността на гласа и по-бързото протичане на изборния процес.

Изтекъл е срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. Общият им брой е 60 904, като 60 890 са подадени електронно, а 14 – чрез дипломатическите и консулските представителства.

Заявленията са от българи в 67 държави. Предстои ЦИК да определи броя и местата на избирателните секции, след като получи предложения от Министерството на външните работи. Най-голямо предизвикателство остава организацията във Великобритания, Турция и САЩ, където трябва да се оптимизират секциите при законово ограничение за брой извън дипломатическите мисии.

Подадените заявления ще улеснят избирателите, тъй като ще бъдат предварително включени в списъците и ще гласуват по-бързо, без допълнителни декларации. До 28 март Комисията трябва да определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната, както и техния брой.

ЦИК провежда срещи с районните избирателни комисии, за да обсъди организацията на вота и обучението на секционните комисии. Само в рамките на два дни са проведени срещи с 16 комисии.

Изготвени са и методически указания, разделени в четири части - за подготовката преди изборния ден, самото гласуване, обработката на резултатите и предаването на изборните книжа. Предложено е те да бъдат отпечатани в удобен формат за работа на секционните комисии.

ЦИК обяви за недействителни регистрациите на кандидат-депутати

Предстои публикуването на електронен протокол за всяка районна комисия, както и мобилно приложение към него. То ще позволява на членовете на секционните комисии да проверяват въведените данни още при попълване на черновите, преди пренасянето им в официалните протоколи.

От ЦИК препоръчват обученията на секционните комисии да се провеждат в по-малки групи, за да се гарантира по-добра подготовка и по-малко грешки в изборния процес.

Процесът по удостоверяване на машините и софтуера за гласуване вече е в ход, съобщи Матева. За наблюдение са регистрирани 7 представители на партии, коалиции и неправителствени организации, като информацията е публична на сайта на Комисията.

До момента са регистрирани 12 български и 2 международни организации с наблюдатели за изборите. Сред кандидатите за народни представители 19 са с двойно гражданство, от които 8 са жени.

Важни указания за гласуването

От ЦИК напомнят, че избирателите могат да гласуват само по постоянен или настоящ адрес (ако е заявен до 4 април). За хора, които ще бъдат в болници или санаториуми, може да се открие подвижна секция при минимум 10 желаещи.

Секциите за гласуване на хора със затруднено придвижване се разполагат на първия етаж и се обозначават със специален знак. Те трябва да бъдат достъпни, включително с рампи за инвалидни колички. Размерите на параваните са по-големи именно за да осигурят удобство, като тези стандарти се прилагат вече над 17 години без проблеми.

Процесът по назначаване на секционните избирателни комисии вече е започнал. От Централната избирателна комисия уточниха, че не водят регистър на лица, участвали в предишни избори, включително и такива, санкционирани за нарушения. Законът не забранява те да бъдат отново назначавани.

МВнР: Истанбул и Анкара с повече изборни секции за българите

От Комисията призоваха при наличие на конкретни сигнали с имена те да бъдат подавани, за да се извършат проверки. Районните избирателни комисии са задължени да публикуват поименните състави на секционните комисии на своите интернет страници. При установени пропуски ЦИК ще извърши проверка и при необходимост ще изиска изпълнение на законовите задължения, като са възможни и санкции.

След промените в Изборния кодекс от 2022 г. във всички секции трябва да има паравани, като размерите им се определят от ЦИК. До момента такива са осигурени в около 60 общини, а за останалите се изработват. Целта е да се гарантира тайната на вота, като същевременно се запази видимостта на действията на избирателя.

Възможности за разширяване на секциите в чужбина

Няма пречки за откриване на повече секции в дипломатически и консулски представителства извън ЕС, включително в държави като Великобритания, Турция и САЩ. ЦИК води разговори с Министерството на външните работи за максимално използване на наличните помещения, както и за откриване на секции в почетни консулства. В някои случаи, като този с Великобритания, се очаква допълнително становище относно възможностите на конкретни обекти да отговарят на изискванията.

Комисията заяви готовност да разкрие максимален брой секции, но окончателните решения зависят от предложенията на МВнР. Очаква се те да бъдат получени, за да може ЦИК да вземе решение в законовия срок.

Ще бъде ли прекроен Изборният кодекс

Няма да има аудиофайлове за незрящи избиратели

За предстоящите избори няма да бъдат осигурени аудиофайлове за незрящи . Това е станало ясно след писмо от Министерството на електронното управление, в което се посочва, че областните администрации не разполагат с техническа възможност да ги изготвят.

Нови правила за запечатване на изборните чували

Въвежда се допълнително изискване за запечатване на изборните чували с пломби с уникален номер. Мярката идва след установени проблеми при предходни избори, когато част от чувалите са били с нарушена цялост на хартиените ленти.

Пломбите ще се използват заедно с тях, подписани от членовете на секционните комисии. Всеки номер на пломба ще се вписва в протоколите при предаването на изборните книжа. По този начин се гарантира проследимост и се намалява рискът от съмнения за манипулации.

Ако при транспортиране или съхранение се установи нарушена цялост на чувала или лентата, без да се отваря съдържанието, той ще бъде поставян в нов чувал с нова пломба, като това също ще се документира.