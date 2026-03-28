Кметът на търговищкото село Овчарово е бил арестуван след сигнал от граждани, научи NOVA.

По данни на полицията Себахатин Зюлкярниев е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори. При обиските униформените намерили в две жилища близо 3620 евро, както и множество списъци с имена.

В рамките на разследването се извършват разпити пред съдия. Работата по случая продължава.

Малко по-късно информацията бе потвърдена и от и.д. главен секретар на МВР.