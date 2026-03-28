Най-сериозният ни опонент е завладяната държава. Тя няма партийни цветове. Опитва се да си проправя път и, за съжаление, много често успява през различни партии и конкретни хора. Именно срещу това се борим. За някои партии вече е доказано, че са напълно превзети, за други има обосновани съмнения. Затова всяка партия трябва да докаже пред българските избиратели, че не работи със завладяната държава и за нея. Това заяви съпредседателят на ''Да, България'' Божидар Божанов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му през последните години политическата му формация била критикувана и дори осмивана за редица теми и въпроси, които повдигала - за правосъдието, ролята на Пеевски и модернизацията на страната. "Днес обаче виждаме, че много партии са заели нашите позиции. Въпросът по-скоро е към тях - дали ще ги следват реално. Нашата програма е изключително конкретна, защото виждаме много лозунги – за борба с олигархията, за „дясна политика“ от партии, които доскоро провеждаха лява. Завладяната държава действа тихо и задкулисно, затова ние се фокусираме върху конкретиката, а не върху лозунгите", подчерта Божанов.

Той беше категоричен, че се прави опит да се отклони вниманието от основния въпрос, а именно как да демонтираме завладяната държава и да освободим институциите от зависимостите. "Още в първата седмица се хвърли една "димка" с темата за шистовия газ, която реално не е на дневен ред", заяви съпредседателят на ДБ. "След масовите протести срещу моделите, свързвани с Пеевски и Борисов, би било арогантно и грешно да участваме в управление с тях. Това би било в разрез с общественото доверие", смята политикът.

Според него начело на изпълнителната власт е важно не конкретното име, а профилът на бъдещия лидер - човек, който е уважаван в Европа, който представлява страната достойно и не е „троянски кон“ на чужди интереси. "България трябва да има силен глас в Европа, но не за да блокира процеси, а за да допринася за развитието ѝ", категоричен е Божанов.

По думите му "ако има управление, то задължително трябва да бъде на база коалиционно споразумение". "Липсата на такова води до нестабилност. Ние научихме този урок. Нужно е ясно разписване на приоритетите и публичност на договореното", смята съпредседателят на ''Да, България'' .

