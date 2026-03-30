Предизборната кампания е активна, но безсъдържателна. Не водим истински дебат за съществените неща. Това заяви в предаването „Пресечна точка” лидерът на „Непокорна България” Корнелия Нинова.

Според нея настоящата кампания е изпълнена с взаимни обвинения и нападки. „Ние искаме да говорим, особено в тази криза, за съществени въпроси — за данъчна политика, за икономически мерки, за социални политики. Всяка партия да си представи визията, какво ще направи, и да се сблъскаме, а хората да избират”, каза Нинова.

Мерките, които предприема служебното правителство заради кризата, тя определи като недостатъчни и закъснели.

„Тези 100 милиона не са достатъчни за подкрепа. Виждате какво правят другите европейски държави”, коментира Нинова. Освен това според нея тези мерки отдавна е трябвало да се въведат. „Много ми е странно твърдението, че трябва да се изчака още кризата да напредне, да се качат още цените и едва тогава да се вземат мерки. За мен това е много неразумно”, каза Нинова.

Тя припомни, че е била министър на икономиката именно по време на криза. „Тогава приехме сериозен пакет мерки и спасихме индустрията. Даже излязохме на първо място в Европа по индустриално производство. Спасихме работни места. 22 милиарда беше тогава помощта в социалния пакет”, каза Нинова.

Тя допълни, че в редица европейски държави вече са приети мерки, а това означава, че тяхната икономика ще бъде по-конкурентоспособна от нашата. „Техните стоки ще бъдат по-евтини поради държавната помощ, която им се оказва. Нашите ще бъдат по-скъпи и неконкурентни. Досега 60% от това, което ядем, го внасяме, но ще стане 80%. Тоест Европа ще дръпне или поне ще задържи цените и конкурентоспособността, а ние ще се влошим”, каза Нинова.

По думите ѝ мерките на кабинета не са нито антиинфлационни, нито достатъчно социални.

„Те помагат само на няколко бранша - земеделие, транспорт. Но и тези 20 евро, които се дават на брой кола, това не е социална мярка. Това не е сериозно”, каза Нинова.

Освен това допълни, че обявените от кабинета мерки изискват спешно и извънредно заседание на парламента, за което настояват и от „Непокорна България”.

„Говорят за намаляване на акциза за земеделските производители. Това изисква промяна в Закона за акцизите. Това не може да стане по друг начин. Къде са депутатите? Това е абсолютно безотговорно. Трябваше вече да има спешно заседание и тези мерки да бъдат приети като законодателни инициативи. Виждам, че и други партии искат свикване на парламента, но за далеч по-маловажни неща, които могат да изчакат”, каза Нинова.

От „Непокорна България” предлагат корпоративният данък на дружества със свръхпечалби да стане от 10 на 15%. Нинова коментира още, че милион и половина българи са на прага на бедност, а средната класа абсолютно издъхва. В кампанията именно цените са тема номер 1, смята още лидерът на „Непокорна България”.

„Определяйки приоритетите си, аз виждам три ключови думи: ток, храна и вода. Първата работа на бъдещите депутати е да осигурят евтина енергия, защото виждате какво стана с тока и горивата. Това ще повлияе на индустрията. Втората е храната, защото се задава продоволствена несигурност заради войната в Иран. И третата е водата заради това, което знаем, че се случва в България с водата”, каза Нинова.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова