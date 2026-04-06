15-годишен състезател по борба беше приет по спешност и опериран в УМБАЛСМ „Пирогов“ след тежък инцидент по време на състезание. Момчето, състезател на ЦСКА, е получило сериозна травма на шийните прешлени, след като е било хвърлено през гръб от свой съперник и е паднало върху главата си.

Пациентът е транспортиран в неврохирургията на болницата в тежко състояние – с фрактура-луксация в шийната област и изразен неврологичен дефицит.

Спешната операция е извършена от екипа на началника на Клиниката по неврохирургия чл.-кор. проф. Николай Габровски и началника на Отделението по спинална неврохирургия д-р Петър Илков.

По време на високоспециализираната интервенция лекарите са стабилизирали гръбначния стълб и са ограничили увреждането на гръбначния мозък.

След операцията младежът е настанен в неврореанимацията на болницата. Към момента той е в стабилно състояние, диша самостоятелно. Лечението му продължава под интензивно наблюдение, като състоянието остава сериозно.

Редактор: Габриела Павлова