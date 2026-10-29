Илияна Йотова и Андрей Гюров сблъскват гледни точки в дългоочакван предизборен дебат. В ефира на Българската национална телевизия двамата кандидати за президент излагат тезите си по няколко теми.

Според Гюров ниската избирателна активност (едва 22,98% по данни на ЦИК), която имаше на първия тур на президентските избори, е следствие от това, че през кампанията хората били плашени с война и измислени врагове. „Нормалната реакция беше те да се приберат вкъщи”, смята кандидатът за стопанин на „Дондуков” 2. „Президентската институция в момента е като едно пиано в хола – всеки го подминава, но никой не свири на него”, каза метафорично Гюров. По думите му във възможностите на държавния глава е да събере на около една маса младите хора, таланта на нацията, предприемачите, учените и да ги обедини около проблеми, които са по-големи от един политически мандат и от ежедневните политически борби. Според опонента на Йотова президентът може да е противовес на политическата власт, в случай, че тя се самозабрави.

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Във встъпителните си думи настоящият президент благодари за организацията на дебата и го нарече „добра демократична традиция”. „Президентската институция от началото на 2017 г. насам е едно много добре акордирано пиано. То свири мелодии, които хората очакват и харесват”, отговори Йотова в метафоричния тон на Гюров.

Припомняме, че кандидатът за вицепрезидент на Йотова е Кирил Вълчев, а този на Гюров – Георги Кандев. На 1 ноември двете двойки ще се борят за гласа на над 6.5 милиона души. Зад кандидатурата на действащия държавен глава застанаха БСП и „Прогресивна България”, а лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов обяви, че „нито един симпатизант на „Възраждане” няма да подкрепи Гюров на балотажа”. Официално зад Гюров застанаха „Демократична България” и „Продължаваме Промяната”. След първи тур пък лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който също беше кандидат-президент, призова „гласувайте за Гюров или останете вкъщи”.

Инициативните комитети на кандидатите

По думите на Йотова в инициативния комитет, който издигна кандидатурата ѝ, има хора, които обичайно гласуват за различни партии. „Те подкрепиха нашата кандидатура, защото ние винаги сме работили за България”, твърди Илияна Йотова.

Андрей Гюров пък твърди, че заедно с Георги Кандев се обединили около идеята кандидатурата им да бъде на граждански принцип. „Изградихме широк комитет, в който няма обвързани политически хора, няма политически лидери, няма и представители на Държавна сигурност”, посочи той. Гюров отрече да е търсил подкрепа от партийни централи и лидери. „Ние се обръщаме към българските граждани”, увери кандидатът за президент.

Приоритети и посока във външната политика

„Ние не сме голяма сила и трябва да разчитаме на това, че правилата важат за всички. Най-основният принцип в международната политика е, че границите не се променят със сила. Ние трябва да го следваме, независимо за кой конфликт става въпрос”, категоричен е Гюров. По думите му България трябва да работи със своите съюзници и да изгражда коалиции.

„Не приемам думите на г-н Гюров, че ние не сме голяма сила. Ние сме равнопоставен член на ЕС. Нашият глас е точно толкова равен, колкото на всички останали държави в Съюза и на международната сцена. В нашата Конституция пише, че президентът представлява България в международните отношения. Много е важно да знаем как го прави, има ли самочувствие на държавен глава на една суверенна държава, как може да изразява категорична, ясна и аргументирана позиция и всичко това, пречупено не през интереса на друга страна или съюз, а през националния”, отговори Йотова. Според нея „ако на всичко казваш „да”, тогава си безгласен”.

Попитана как, в ролята си на действащ президент, гарантира сигурността на България, Йотова посочи, че го е направила още преди месец. Тя припомни как е повдигнала въпроса за сигурността в Черно море пред 193 държави на Общото събрание на ООН. „Мислех, че като се върна в България щях да получа поне едно одобрение, но за съжаление политическите партии, които стоят зад г-н Гюров, казаха, че това е банална тема. Те бяха опровергани много бързо, когато започнаха първите атаки по търговски кораби”, добави кандидатът за държавен глава.

Йотова предложи среща между шестте държави, които имат излаз на Черно море – България, Румъния, Украйна, Грузия, Турция и Русия. Според нея трябва да се подпише мораториум за бойните действие в Черно море.

Гюров обаче е категоричен, че „пожелание за мораториум не е отбранителна позиция, а мълчанието не е отбрана”. „Трябваше първо да се назове откъде идва опасността, да се присъединим към резолюцията на ООН и към системите за сигурност на ЕС”. Според него Консултативният съвет за национална сигурност е бил свикан прекалено късно.

Мнението на Йотова е, че за прекратяването на войната в Украйна няма нужда от временно примирие, а от истинско споразумение за траен мир.

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Редактор: Калина Петкова