Mъж откри огън срещу минувачи в италианския град Мачерата, съобщиха ДПА и Асошиейтед прес. Четирима души са били ранени.

At least four people have been injured in a series of drive-by shootings in the Italian city of Macerata https://t.co/FFSDxTva5v

Нападателят е стрелял от автомобила си, а мишената му са били чужденци. Той бил задържан два часа, след като започнал да стреля, уточнява БТА.

Italian skinhead dressed in an Italian flag being arrested after shooting 6 blacks in Macerata, Italy. Reportedly he gave the fascist salute. This was a revenge attack for an Italian girl being dismembered by an African drug dealer.https://t.co/la8fGtdOPq