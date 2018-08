Яке, носено от персонажа Хан Соло, в чийто образ се превъплъти Харисън Форд във филма "Междузвездни войни: Епизод V - Империята отвръща на удара", ще бъде изложено на търг в Лондон, предаде ТАСС.

Кари Фишър е в актьорския състав за новата част на "Междузвездни войни"

Очаква се за него да бъдат платени 1 милион британски лири (1,3 милиона долара).

Han Solo's jacket -- the one worn by Harrison Ford in the Star Wars Film "The Empire Strikes Back" -- could fetch over a million dollars when it hits the auction block in September https://t.co/MOgq80AMQR pic.twitter.com/IAQ6zbWO23