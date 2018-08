Канадският манекен Рик Дженест, известен с прозвището Зомби Бой и участвал в клипа "Born This Way" на певицата Лейди Гага, се е самоубил, съобщи в. "Монреал газет".

Според изданието 32-годишният Дженест е отнел живота си в Монреал в сряда.

"Самоубийството на Рик Дженест е повече от смразяващо. Трябва да работим повече, за да променим културата и да изведем психичното здраве на първи план", написа в Тwitter Лейди Гага.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB