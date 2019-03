Шоуто на британската метъл банда Bullet For My Valentine на 7 април ще бъде с нова по-добра локация – "Арена Армеец". Промяната на мястото на концерта се налага поради възникнали технически проблеми, свързани с размразяването на леда в Зимния дворец на спорта във връзка с провеждането на турнира по фигурно пързаляне за Приз Виктория.

"Арена Армеец" ще бъде с лимитиран капацитет, отговарящ точно на този на Зимния дворец на спорта. Разположението на местата ще е същото – правостоящите ще бъдат разположени на терена, а седящите места в ляво и дясно в секторите A и C. Всички закупени билети ще важат без презаверка.

Bullet for My Valentine идват в България

С шест албума зад гърба си Bullet For My Valentine са утвърдени като една от най-успешни британски метъл групи. Бандата е призната не само от феновете и медиите, но и от музикантите, които са ги вдъхновили в самото начало – групи като Iron Maiden и Metallica лично избират Bullet For My Valentine да са част от турнетата им и да споделят една сцена с тях.

Българската група 40 Days Later ще подгрее британската метъл банда Bullet For My Valentine на първия им самостоятелен концерт в София. Джент/Метълкор звученето на групата съчетава тежки и чисти вокали с електронни подложки придаващи характерна индивидуалност. През 2017 бандата издава и своя дебютен албум – Alterations.

Билетите за концерта на Bullet For My Valentine в София са на цена от 60 и 70 лева и все още има налични в мрежата на Eventim, както и онлайн на www.eventim.bg. Не забравяйте, че цените на билетите в деня на концерта ще бъдат 80 и 90 лева.