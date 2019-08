Гръцката полиция разследва двама заподозрени за трафик на хора, след тежка катастрофа, при която загинаха шестима души. Двамата заподозрени са българи, предаде БГНЕС.

16 души са се качили в джип, който катастрофирал в граничещата с Турция община Еврос, докато пътувал към Александруполис. Шестима са загинали, а останалите 10 са с наранявания.

Greek police say six migrants have been killed and another 10 injured when a smuggling jeep carrying them through northern #Greece crashed into an irrigation ditchhttps://t.co/LmvdDskNsN