Десетки кадри с пожарникари, които се борят с огнената стихия в Австралия, бяха прожектирани върху фасадата на операта в Сидни. Надписът на един от тях – „Благодарим, пожарникари“, трогна стотици минувачи.

„Така показваме колективната си подкрепа за всички, засегнати от опустошителните пожари, и изразяваме най-дълбоката си благодарност към спешните служби и доброволците за невероятните им усилия и кураж“, сподели изпълнителният директор на Операта Луис Херън.

Tonight, we are illuminating the Sydney Opera House sails to show our support for everyone affected by the Australian bushfires. We want to send a message of hope and strength, and importantly to thank the emergency services and volunteers for their incredible efforts and courage pic.twitter.com/QGrRbRlDMh