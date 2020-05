Британската нискотарифна авиокомпания "Изи Джет" съобщи, че хакери са проникнали в имейлите на около 9 милиона нейни клиенти и са получили достъп до детайли за техни пътувания, както и до данните за кредитните карти на над 2000 от тях, предават световните агенции.

„Към този момент няма доказателства за вече извършена злоупотреба с лични данни. Във връзка сме с приблизително 9 милиона клиенти, чиито пътнически данни са откраднати, за да ги посъветваме да вземат предпазни мерки за минимизиране на всякакъв риск от потенциални измами“, казват от компанията.

От авиокомпанията допълниха, че до 26 май ще се свържат с всички засегнати от кибератаката клиенти.

И подчертаха, че вярват, че хакерите са успели да получат достъп до имейл адресите и подробности за пътуването на повечето засегнати клиенти, но те са успели да се доберат само до данни за кредитни карти на 2208 от тях.

Изпълнителният директор на превозвача, Йохан Лундгрен, поднесе извиненията си за случилото се и обяви, че е нужно компаниите да са винаги крачка пред такъв вид заплахи.

„Ситуацията с COVID-19 по света е допълнителна предпоставка за развитието на измами с личните данни“, добави Лундгрен.

