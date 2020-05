Край брега на испанския град Малага беше заснета 6-метрова акула, плуваща край къпещи се хора.

Amazing moment brave swimmer comes within inches of huge shark with its fin out of the water https://t.co/PMbQTrU7wm — Daily Mail Online (@MailOnline) May 23, 2020

Видеото, запечатало „мирното съвместно съществуване” в морето, беше разпространено в социалните мрежи и стана много популярно.

Another basking shark spotted off Spanish coast. This time close to Malaga. https://t.co/iILdZIEWOj — SharkNewz (@SharkNewz) May 25, 2020

От кадрите не става ясно какво е минавало през главите на хората. Но сериозният по размери хищник кротко се повъртя малко около тях и се оттегли, без да ги напада.

За отбелязване е, че Малага се намира доста навътре в Средиземно море и отверем-навреме там се появяват акули.

A shark at Málaga Bay (Spain), it's not seen very often. https://t.co/o93wgSoz4u — R. D. Fernández ن (@RDavidFernandez) May 23, 2020

