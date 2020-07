Актьорът Брад Пит бе номиниран за награда "Еми" за представянето си през април в „Събота вечер на живо” (SNL) в скеч като д-р Антъни Фаучи - инфекционист №1 в САЩ, предаде БГНЕС. Пит изобрази известния американски лекар и имунолог, правейки шарж в подигравателен стил към мерките срещу коронавируса в САЩ на президента Донлд Тръмп.

Брад Пит разгроми Тръмп в телевизионно шоу (ВИДЕО)

Интересното е, че самият Фаучи веднъж сподели, че би искал да бъде изобразен от Пит и когато телевизионният шарж беше пуснат в ефир, той похвали актьора за представянето.

