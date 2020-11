Луксозната яхта на легендарния британски китарист и певец Ерик Клептън ще бъде предложена на търг в края на месеца, съобщава БТА. Аукционът е озаглавен "Холивудски артефакти и музика".

Still shopping for that perfect Christmas gift?

Eric Clapton's yacht up for auction

"It is being sold along with 300 other items including Elvis Presley memorabilia and an Eric Clapton prototype guitar dating from 1983 that was never manufactured" https://t.co/2WrsVdHIoY