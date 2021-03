Европейската агенция по лекарствата (EMA) потвърди, че ваксината срещу COVID-19 на AstraZeneca и Оксфордския университет е сигурна и ефективна. EMA също така потвърди, че ползите от препарата надвишават рисковете.

"Смятаме, че ваксината няма връзка с повишаването на риска от поява на тромбози", каза изпълнителният директор на EMA Емър Кук.

Кук добави, че агенцията не е открила връзка между инцидентите с кръвни съсиреци и ваксината при разследването на 30 случая на рядко състояние на кръвосъсирване.

Ето защо EMA препоръчва да се повиши осведомеността за риска и да се включи в информацията за продукта.

A European Union medicines regulator has concluded the AstraZeneca Covid-19 vaccine is safe, but a link to rare blood clot cases can’t be ruled out definitively https://t.co/DGczInbzU8

Агенцията по лекарствата ще актуализира своите насоки, за да включи обяснение за лекарите и обществеността относно потенциалните рискове.

В заключение Емър Кук заяви, че EMA ще започне допълнително разследване, за да разбере повече за всички съобщени случаи на неблагоприятни ефекти.

"PRAC has found no evidence of a quality or a batch issue," explains Sabine Straus, Chair of the PRAC, saying there's no increase in the overall risk of blood clots with the #AstraZeneca vaccine 💉



Follow the press conference #live here ➡️ https://t.co/v2ZzZ50HZ8 pic.twitter.com/KfUkZY4lAb