Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Ekaterina Zaharieva met with NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the NATO foreign ministers’ meeting in Brussels, Minister Zaharieva herself wrote on Facebook.

Two Russian diplomats declared persona non grata

Започна вторият ден от срещата на външните министри на страните-членки на НАТО в Брюксел. Това е първата присъствена... Posted by Екатерина Захариева on Wednesday, 24 March 2021

Besides with Jens Stoltenberg, Minister Zaharieva also held talks with Bogdan Aurescu (Romania), Zbigniew Rau (Poland), Jean Asselborn (Luxembourg), Luigi Di Maio (Italy), Ine Søreide (Norway).

В рамките на срещата на външните министри на страните членки от НАТО се видях с моите колеги от Германия Хайко Маас, от... Posted by Екатерина Захариева on Wednesday, 24 March 2021

They congratulated Bulgaria for the resolute action taken to dismantle the spy ring in favour of Russia, Ekateria Zaharieva writes.