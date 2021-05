Жители на гранично градче в Аризона, САЩ, са останали изумени от номерата, демонстрирани от мечка, която ги е навестила изненадващо, предаде БТА.

От местната Служба за дивеч и риба съобщават, че неочакваният космат посетител се е появил в центъра на Дъглас през уикенда. По-дръзка от средностатистическите си роднини, мечката е демонстрирала завидни акробатични умения, изкатервайки два електрически стълба. В един момент животното дори е проявило дързостта да седне върху жиците. За късмет мецаната не е пострадала, нито някой от десетките свидетели на изпълненията й.

